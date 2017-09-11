Центр культуры Азербайджана откроется в Джакарте – посол в Баку

Центр культуры Азербайджана планируется открыть в Джакарте, заявил посол Индонезии в Баку Хюснан Бей Фанани на встрече с замминистра культуры и туризма Азербайджана Адалятом Велиевым, сообщает пресс-служба министерства.
«Мы собираемся открыть в столице Индонезии Центр культуры Азербайджана, в связи с чем я веду переговоры с соответствующими должностными лицами Джакарты. Таким образом, культура превратится в еще один связующий элемент между нашими странами», - сказал Х.Фанани на встрече, состоявшейся в рамках проходящего в Баку II Фестиваля культуры Индонезии.
Дипломат подчеркнул особое значение проходящего в столице Азербайджана фестиваля.
«Организация такого широкомасштабного мероприятия показывает, что мы поддерживаем азербайджанский народ в вопросе Нагорного Карабаха. Всем им известно, что мы посвящаем этот фестиваль беженцам и вынужденным переселенцам из Карабаха и пригласили их сюда», - отметил Х.Фанани.
Посол коснулся действующего при Азербайджанском институте языков Центра изучения Индонезии и высоко оценил растущий среди азербайджанских студентов интерес изучать индонезийский язык.
«Связи между нашими странами находятся на хорошем уровне, тем не менее, существует необходимость по их дальнейшему расширению», - отметил Х.Фанани.
Дипломат поддержал предложение А.Велиева о проведении в Индонезии Дней культуры Азербайджана. «Мы благодарим индонезийскую сторону за поддержку справедливой позиции Баку в армяно-азербайджанском конфликте. Нам хотелось бы организовать в Индонезии Дни культуры Азербайджана, чтобы индонезийцы могли лучше ознакомиться с нашими культурными ценностями», - сказал замминистра.
По словам А.Велиева, в ближайшие месяцы в Индонезии будет организована фотовыставка «Азербайджан: вчера, сегодня и завтра».
Р.Бабаев
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