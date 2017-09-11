Пять человек погибли при покушении на высокопоставленного афганского полицейского, сам он выжил

Покушение совершено на командующего восточной полицейской зоной Афганистана Аюба Хусайнхела.

Как сообщает в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Нангархар, в ходе нападение на высокопоставленного полицейского погибли пять человек, в том числе женщина и ребенок. При этом сам он выжил.

Сообщается, что автомашина, в которой ехал генерал А.Хусайнхел, была подорвана на территории уезда Бихсуд. Взрывное устройство было установлено под мостом, по которому проезжал полицейский начальник.