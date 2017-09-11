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Внешняя политика 11.09.2017 15:32

Баку и Мадрид обсудили перспективы расширения отношений – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного временного поверенного в делах Испании в Азербайджане Игнасио Санчеса Табоаду, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развитии двусторонних отношений, отметили наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах АПК, туризма и гуманитарной области»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСПАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]