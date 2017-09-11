Баку и Мадрид обсудили перспективы расширения отношений – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного временного поверенного в делах Испании в Азербайджане Игнасио Санчеса Табоаду, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развитии двусторонних отношений, отметили наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах АПК, туризма и гуманитарной области»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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