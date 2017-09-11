В Исмаиллы строится лечебно-оздоровительный комплекс за 5 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) получили льготных кредитов на сумму 2,5 млн манатов для строительства объектов туризма, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минкультуры и туризма.

"Кредитные средства направлены на реализацию двух проектов: строительство 114-тикомнатного лечебно-оздоровительного комплекса в Исмаиллы и отеля на 76 номеров. Реализация этих проектов позволит создать 128 новых рабочих мест", - отметили в ведомстве.

Общая стоимость проекта в Исмаиллы оценивается в 5 млн манатов, потребность в кредитных средствах – 3 млн манатов, на первую фазу строительства комплекса выделен кредит на сумму 1,3 млн манатов.

Кроме этого, в настоящее время проводится отбор инвестиционных проектов предпринимателей для кредитования строительства трехзвездочных отелей в Гахе, Шабране, Гобустане, Шеки, Гейгеле и Губе.

А.Азизов