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Туризм 11.09.2017 15:38

В Исмаиллы строится лечебно-оздоровительный комплекс за 5 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане в I-ом полугодии 2017 года по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) получили льготных кредитов на сумму 2,5 млн манатов для строительства объектов туризма, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минкультуры и туризма.

"Кредитные средства направлены на реализацию двух проектов: строительство 114-тикомнатного лечебно-оздоровительного комплекса в Исмаиллы и отеля на 76 номеров. Реализация этих проектов позволит создать 128 новых рабочих мест", - отметили в ведомстве.

Общая стоимость проекта в Исмаиллы оценивается в 5 млн манатов, потребность в кредитных средствах – 3 млн манатов, на первую фазу строительства комплекса выделен кредит на сумму 1,3 млн манатов.

Кроме этого, в настоящее время проводится отбор инвестиционных проектов предпринимателей для кредитования строительства трехзвездочных отелей в Гахе, Шабране, Гобустане, Шеки, Гейгеле и Губе.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, ТУРИЗМ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]