Блогер Лапшин совершил попытку суицида под предлогом затянувшейся экстрадиции в Израиль – Пенитенциарная служба Азербайджана

Попытка самоубийства, предпринятая блогером Александром Лапшиным, совершена под предлогом затягивания процесса его экстрадиции в Израиль, сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

«10 сентября Александр Лапшин предпринял попытку самоубийства под предлогом того, что процесс его экстрадиции слишком затянулся», - отмечает служба.

Суицид удалось предотвратить в результате своевременного вмешательства сотрудников СИЗО, в котором содержался блогер. «А.Лапшину была оказана необходимая медицинская помощь», - отмечает пресс-служба Пенитенциарной службы.

В течение всего периода нахождения под арестом А.Лапшин находился под регулярным наблюдением врачей и обеспечивался требуемыми медицинскими услугами. «Имеющий гражданство России, Израиля и Украины А.Лапшин неоднократно обеспечивался встречами с представителями аккредитованных в нашей стране посольств этих стран, а также с членами своей семьи», - сообщает служба.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании А.Лапшина, осужденного на три года.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов заявил, что А.Лапшин предпринял в воскресенье попытку самоубийства.

"А.Лапшин накануне попытался покончить собой. Однако, тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида. Блогеру оказана необходимая медицинская помощь и сейчас он находится под наблюдением врачей", - сказал А.Гасанов.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговорил блогера Александра Лапшина к 3 годам тюремного заключения. По решению суда, он будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

Как сообщалось ранее, А.Лапшин не признал на процессе себя виновным по выдвинутым против него обвинениям. При этом он признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Он сказал, что его поездки на оккупированные азербайджанские территории носили туристический характер и не носят политического подтекста.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Р.Бабаев