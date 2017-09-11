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Финансы 11.09.2017 16:08

Крупнейшие банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета - СМИ

Крупнейшие банки Китая пошли на беспрецедентный шаг, запретив гражданам Северной Кореи и связанным с КНДР компаниям открывать новые счета, чтобы ограничить потоки капитала в КНДР и из нее, пишет Financial Times со ссылкой на заявления представителей "большой четверки" банков КНР.

Некоторые филиалы госбанков пошли дальше, объявив о заморозке существующих северокорейских счетов для новых поступлений.

В "большую четверку" банков Китая входят Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.

Таким образом, подтверждается предположение, что после очередных ядерных испытаний в КНДР в Пекине возобладала группировка "ястребов", выступающая за ужесточение санкций против режима Ким Чен Ына, отмечает FT.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, БАНКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]