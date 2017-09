Крупнейшие банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета - СМИ

Крупнейшие банки Китая пошли на беспрецедентный шаг, запретив гражданам Северной Кореи и связанным с КНДР компаниям открывать новые счета, чтобы ограничить потоки капитала в КНДР и из нее, пишет Financial Times со ссылкой на заявления представителей "большой четверки" банков КНР.

Некоторые филиалы госбанков пошли дальше, объявив о заморозке существующих северокорейских счетов для новых поступлений.

В "большую четверку" банков Китая входят Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.

Таким образом, подтверждается предположение, что после очередных ядерных испытаний в КНДР в Пекине возобладала группировка "ястребов", выступающая за ужесточение санкций против режима Ким Чен Ына, отмечает FT.