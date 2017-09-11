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Дальнее зарубежье 11.09.2017 17:31

ЕС делает все возможное, чтобы защищать и помогать мигрантам в Ливии - официальный представитель

В Европейской внешнеполитической службе не согласны с критической оценкой Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека политики ЕС в Ливии, следует из комментария Катрин Рэй, официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы работаем в тесном взаимодействии с несколькими агентствами ООН, чтобы защищать мигрантов в Ливии", - заявила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбу прокомментировать появившийся на прошлой неделе доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором деятельность ЕС в Ливии подверглась критике, и положение мигрантов, оказавшихся в этой стране, представлено как ужасающее. В ООН отметили жестокое обращение ливийской береговой охраны с перехваченными мигрантами, ограничение доступа в их лагеря для гуманитарных организаций.

По словам К.Рэй, в ЕС со всей серьезностью относятся к положению мигрантов в Ливии.

"Мы очень активно вовлечены в борьбу против такого бесчеловечного обращения и чрезвычайно трудных условий, в которых оказываются мигранты. Большую часть нашей работы с ООН и Управлением Верховного комиссара по правам человека представляет защита людей на местах и обеспечение им доступа к медицинским услугам", - продолжила представитель Ф.Могерини.

Она сообщила, что ЕС работает с ливийскими властями, чтобы побудить их обеспечить доступ к лагерям, в которых содержатся мигранты. Подготовка ливийской береговой охраны при помощи ЕС ведется именно таким образом, чтобы при выполнении стражами своей работы по поиску и спасению людей в территориальных водах Ливии они принимали во внимание права человека. А когда потерпевшие бедствие оказываются на ливийской территории, Евросоюз во взаимодействии с ООН стремится обеспечить их защиту.

При этом ЕС финансирует программу добровольного возвращения мигрантов на родину и оказывает содействие тем, кто нуждается в международной защите.

"Ситуация в Ливии очень трудная, и мы делаем максимум, чтобы защитить мигрантов и помочь им на местах", - заключила К.Рэй.

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Тэги: ЕС, ООН, ЛИВИЯ, МИГРАЦИЯ


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