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Наука и образование 11.09.2017 16:19

Президент Алиев ознакомился с работами по реконструкции в бакинской спецшколе №268

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с условиями, созданными в бакинской спецшколе №268 после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

Мэр Баку Гаджибала Абуталыбов отметил, что в рамках реконструкции в школе, действующей с 1927 года, установлено современное оборудование и система интернета.

Спецшкола рассчитана на 900 учеников.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]