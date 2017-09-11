Президент Алиев ознакомился с работами по реконструкции в бакинской спецшколе №268

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с условиями, созданными в бакинской спецшколе №268 после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

Мэр Баку Гаджибала Абуталыбов отметил, что в рамках реконструкции в школе, действующей с 1927 года, установлено современное оборудование и система интернета.

Спецшкола рассчитана на 900 учеников.

Р.Бабаев