Страховщики Азербайджана в январе-июле сократили премии на 1%, увеличили выплаты на 21%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2017 года составили 322 млн 830 тыс. 59,29 манатов, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 223 млн 457 тыс. 586,12 манатов (рост на 6,8%) или 69,2% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 96 млн 297 тыс. 332,63 манатов (рост на 34,5%), по страхованию иное, чем жизнь – 127 млн 160 тыс. 253,49 манатов (спад на 7,6%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле составили 99 млн 372 тыс. 473,17 манатов (спад на 14,5%). В том числе по страхованию жизни премии составили – 21 млн 595 тыс. 476,52 манат (рост на 0,2%), по страхованию иное, чем жизнь – 77 млн 776 тыс. 996,65 манатов (спад на 17,8%).

В январе-июле текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 144 млн 8 тыс. 840,5 манатов, что на 21% выше показателя 7 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 113 млн 319 тыс. 802,38 манатов (рост на 29%) или 78,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 69 млн 338 тыс. 36,55 манатов (рост на 67,9%), по страхованию иное, чем жизнь – 43 млн 981 тыс. 765,83 манатов (спад на 5,5%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле составили 30 млн 689 тыс. 38,12 манатов (спад на 1,6%). В том числе по страхованию жизни выплаты составили – 1 млн 410 тыс. 273,67 манат (спад на 29%), по страхованию иное, чем жизнь – 29 млн 278 тыс. 764,45 манатов (рост на 0,2%).

А.Азизов