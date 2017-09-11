Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0422 RUR   0.0296 GBR   2.2403 TRY   0.4987

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 13 Сен 22° 30° 14 Сен 21° 30°

Финансы 11.09.2017 16:23

Страховщики Азербайджана в январе-июле сократили премии на 1%, увеличили выплаты на 21%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2017 года составили 322 млн 830 тыс. 59,29 манатов, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 223 млн 457 тыс. 586,12 манатов (рост на 6,8%) или 69,2% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 96 млн 297 тыс. 332,63 манатов (рост на 34,5%), по страхованию иное, чем жизнь – 127 млн 160 тыс. 253,49 манатов (спад на 7,6%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июле составили 99 млн 372 тыс. 473,17 манатов (спад на 14,5%). В том числе по страхованию жизни премии составили – 21 млн 595 тыс. 476,52 манат (рост на 0,2%), по страхованию иное, чем жизнь – 77 млн 776 тыс. 996,65 манатов (спад на 17,8%).

В январе-июле текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 144 млн 8 тыс. 840,5 манатов, что на 21% выше показателя 7 месяцев прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 113 млн 319 тыс. 802,38 манатов (рост на 29%) или 78,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 69 млн 338 тыс. 36,55 манатов (рост на 67,9%), по страхованию иное, чем жизнь – 43 млн 981 тыс. 765,83 манатов (спад на 5,5%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июле составили 30 млн 689 тыс. 38,12 манатов (спад на 1,6%). В том числе по страхованию жизни выплаты составили – 1 млн 410 тыс. 273,67 манат (спад на 29%), по страхованию иное, чем жизнь – 29 млн 278 тыс. 764,45 манатов (рост на 0,2%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТРАХОВАНИЕ, РЫНОК, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


Спад рынка страхования Азербайджана в 2016г может составить 15-20% - эксперт Госстрахнадзор считает рост в 2015г рынка страхования Азербайджана на 5% хорошим показателем Страховщики в Азербайджане за 11 месяцев увеличили сбор премий на 5% Страховщики в Азербайджане в январе-сентябре увеличили сбор премий на 8% Госстрахнадзор Азербайджана ожидает рост рынка страхования в 2015г в пределах 10% Рост рынка страхования в 2015г может составить 11-12%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]