Власти Нидерландов обещают продолжать оказывать помощь в борьбе с террористами ИГ в Ираке и Сирии

Правительство Нидерландов в понедельник сообщило парламенту страны, что намерено продолжать оказывать содействие в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Согласно заявлению нидерландского МИД, Нидерланды также намерены и впредь участвовать в миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии НАТО в Афганистане.

В МИД подчеркнули необходимость того, чтобы на фоне нынешней ситуации в сфере международной безопасности "Нидерланды продолжили бы брать на себя ответственность". При этом основной целью военных миссий Нидерландов будет "борьба с терроризмом и предотвращение нелегальной миграции".

По данным АП, около 250 нидерландских военных буду направлены в Мали для участия в миссии ООН в 2018 году, а еще около 100 военнослужащих - в Афганистан. Нидерланды также отправят четыре истребителя F-16 для проведения военных операций против ИГ в Ираке и Сирии.