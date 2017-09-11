Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0422 RUR   0.0296 GBR   2.2403 TRY   0.4987

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 13 Сен 22° 30° 14 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 11.09.2017 17:45

Власти Нидерландов обещают продолжать оказывать помощь в борьбе с террористами ИГ в Ираке и Сирии

Правительство Нидерландов в понедельник сообщило парламенту страны, что намерено продолжать оказывать содействие в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Согласно заявлению нидерландского МИД, Нидерланды также намерены и впредь участвовать в миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии НАТО в Афганистане.

В МИД подчеркнули необходимость того, чтобы на фоне нынешней ситуации в сфере международной безопасности "Нидерланды продолжили бы брать на себя ответственность". При этом основной целью военных миссий Нидерландов будет "борьба с терроризмом и предотвращение нелегальной миграции".

По данным АП, около 250 нидерландских военных буду направлены в Мали для участия в миссии ООН в 2018 году, а еще около 100 военнослужащих - в Афганистан. Нидерланды также отправят четыре истребителя F-16 для проведения военных операций против ИГ в Ираке и Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]terfax.az
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ИГ, БОРЬБА


Похожие новости


18-летний пропагандист ИГ арестован в Нидерландах - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]