Власти Нидерландов обещают продолжать оказывать помощь в борьбе с террористами ИГ в Ираке и Сирии

Правительство Нидерландов в понедельник сообщило парламенту страны, что намерено продолжать оказывать содействие в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
Согласно заявлению нидерландского МИД, Нидерланды также намерены и впредь участвовать в миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии НАТО в Афганистане.
В МИД подчеркнули необходимость того, чтобы на фоне нынешней ситуации в сфере международной безопасности "Нидерланды продолжили бы брать на себя ответственность". При этом основной целью военных миссий Нидерландов будет "борьба с терроризмом и предотвращение нелегальной миграции".
По данным АП, около 250 нидерландских военных буду направлены в Мали для участия в миссии ООН в 2018 году, а еще около 100 военнослужащих - в Афганистан. Нидерланды также отправят четыре истребителя F-16 для проведения военных операций против ИГ в Ираке и Сирии.
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»