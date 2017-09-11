Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в центральной Швейцарии

В Швейцарии произошло столкновение в двух поездов, в результате чего травмы получили не менее 30 человек, сообщает сайт британского издания "Индепендент".

Столкновение произошло в районе деревни Андерматт в центральной Швейцарии.

"Индепендент" отмечает со ссылкой на местные СМИ, что в момент аварии на обоих поездах находились примерно 100 человек.

Полиция пока не прокомментировала, насколько серьезны травмы у пострадавших, однако на месте событий замечены медики, отмечает газета.