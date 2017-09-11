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Дальнее зарубежье 11.09.2017 16:38

Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в центральной Швейцарии

В Швейцарии произошло столкновение в двух поездов, в результате чего травмы получили не менее 30 человек, сообщает сайт британского издания "Индепендент".

Столкновение произошло в районе деревни Андерматт в центральной Швейцарии.

"Индепендент" отмечает со ссылкой на местные СМИ, что в момент аварии на обоих поездах находились примерно 100 человек.

Полиция пока не прокомментировала, насколько серьезны травмы у пострадавших, однако на месте событий замечены медики, отмечает газета.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПОЕЗДА, СТОЛКНОВЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]