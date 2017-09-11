В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, а ныне лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.
"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам.
По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.
"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.
Между тем ранее, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили: "Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины".
26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.
10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл из Польши на Украину. Его сторонники прорвали границу с украинской стороны, при этом в транзитной зоне произошли их столкновения с пограничниками, в итоге госграницу смогла пересечь группа лиц, в том числе М.Саакашвили и ряд депутатов.
Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и пять - Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины. Кроме того, предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения статей 332 и 348 Уголовного кодекса Украины.
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»