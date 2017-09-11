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Регион 11.09.2017 18:05

В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины

В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, а ныне лидера украинской партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины - ИФ), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", - сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе в понедельник журналистам.

По ее словам, в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

"Как будет этот процесс развиваться, это мы все с вами увидим", - отметила П.Чихрадзе.

Между тем ранее, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили: "Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины".

26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл из Польши на Украину. Его сторонники прорвали границу с украинской стороны, при этом в транзитной зоне произошли их столкновения с пограничниками, в итоге госграницу смогла пересечь группа лиц, в том числе М.Саакашвили и ряд депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и пять - Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины. Кроме того, предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения статей 332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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