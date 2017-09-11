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Дальнее зарубежье 11.09.2017 16:57

ЕС выделяет 2 млн евро в помощь странам Карибского бассейна, обещает дальнейшую поддержку пострадавшим от урагана "Ирма"

Европейский союз будет оказывать поддержку пострадавшим от урагана в Карибском регионе и в США до тех пор, пока в этом будет необходимость, заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.

"На прошлой неделе мы мобилизовали наши средства реагирования на чрезвычайные ситуации, и наш Координационный центр по реагированию круглосуточно находится в постоянной координации с государствами-членами ЕС по вопросу любой требующейся помощи. Сегодня ЕС финансирует дополнительную помощь. Мы выделили первоначальную сумму в размере 2 млн евро на гуманитарную помощь наиболее пострадавшим островам Карибского бассейна", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, эти средства помогут поддерживать ключевые секторы услуг, как водоснабжение и санитария, здравоохранение, отходы, логистика. Он считает, что помощь нуждающимся - это моральный долг ЕС.

Х.Стилианидес заверил, что дальнейшее финансирование Евросоюзом усилий по восстановлению предполагает оказание и долгосрочной помощи.

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Тэги: ЕС, УРАГАН, КАРИБЫ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]