Европейский союз будет оказывать поддержку пострадавшим от урагана в Карибском регионе и в США до тех пор, пока в этом будет необходимость, заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.
"На прошлой неделе мы мобилизовали наши средства реагирования на чрезвычайные ситуации, и наш Координационный центр по реагированию круглосуточно находится в постоянной координации с государствами-членами ЕС по вопросу любой требующейся помощи. Сегодня ЕС финансирует дополнительную помощь. Мы выделили первоначальную сумму в размере 2 млн евро на гуманитарную помощь наиболее пострадавшим островам Карибского бассейна", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.
По словам еврокомиссара, эти средства помогут поддерживать ключевые секторы услуг, как водоснабжение и санитария, здравоохранение, отходы, логистика. Он считает, что помощь нуждающимся - это моральный долг ЕС.
Х.Стилианидес заверил, что дальнейшее финансирование Евросоюзом усилий по восстановлению предполагает оказание и долгосрочной помощи.
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