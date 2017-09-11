Европейский союз будет оказывать поддержку пострадавшим от урагана в Карибском регионе и в США до тех пор, пока в этом будет необходимость, заявил член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.

"На прошлой неделе мы мобилизовали наши средства реагирования на чрезвычайные ситуации, и наш Координационный центр по реагированию круглосуточно находится в постоянной координации с государствами-членами ЕС по вопросу любой требующейся помощи. Сегодня ЕС финансирует дополнительную помощь. Мы выделили первоначальную сумму в размере 2 млн евро на гуманитарную помощь наиболее пострадавшим островам Карибского бассейна", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, эти средства помогут поддерживать ключевые секторы услуг, как водоснабжение и санитария, здравоохранение, отходы, логистика. Он считает, что помощь нуждающимся - это моральный долг ЕС.

Х.Стилианидес заверил, что дальнейшее финансирование Евросоюзом усилий по восстановлению предполагает оказание и долгосрочной помощи.