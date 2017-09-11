Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать

Нефть марки Brent перешла к снижению в ходе торгов в понедельник, тогда как WTI продолжает расти в цене на ожиданиях роста спроса на нефть по мере восстановления работы американских НПЗ.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 в понедельник опустилась на $0,28 (0,52%) - до $53,50 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,48%) - до $47,71 за баррель.
По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Стихия привела к закрытию почти четверти всех мощностей в стране.
Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. В штате без электричества остались около 4,5 млн человек, порядка 6 тыс. АЗС закрыты.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за шторма могут привести к рекордному росту запасов нефти в США.
Между тем представители Венесуэлы и Саудовской Аравии в понедельник заявили, что они готовы будут продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти после апреля 2018 года, если это потребуется сделать для ребалансировки рынка.
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