Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0422 RUR   0.0296 GBR   2.2403 TRY   0.4987

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 13 Сен 22° 30° 14 Сен 21° 30°

ТЭК 11.09.2017 17:02

Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать

Нефть марки Brent перешла к снижению в ходе торгов в понедельник, тогда как WTI продолжает расти в цене на ожиданиях роста спроса на нефть по мере восстановления работы американских НПЗ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 в понедельник опустилась на $0,28 (0,52%) - до $53,50 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,48%) - до $47,71 за баррель.

По оценкам экспертов, порядка 6% нефтеперерабатывающих мощностей в США остаются закрытыми из-за последствий урагана "Харви". Стихия привела к закрытию почти четверти всех мощностей в стране.

Тем временем другой ураган, "Ирма", обрушившийся на Флориду в воскресенье, в понедельник утром ослабел до первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. В штате без электричества остались около 4,5 млн человек, порядка 6 тыс. АЗС закрыты.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что падение спроса на продукты нефтепереработки из-за шторма могут привести к рекордному росту запасов нефти в США.

Между тем представители Венесуэлы и Саудовской Аравии в понедельник заявили, что они готовы будут продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти после апреля 2018 года, если это потребуется сделать для ребалансировки рынка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает на ослаблении урагана "Ирма", Brent поднялась до $54,05 за баррель Нефть дешевеет в пятницу, но растет с начала недели, Brent торгуется у $54,1 за баррель WTI демонстрирует недельный рост впервые с июля, Brent торгуется на максимуме с апреля Brent подорожала до $54,45 за баррель, WTI стабильна в ожидании данных о запасах в США Нефть дешевеет после роста цен в среду в ожидании восстановления работы НПЗ в США, Brent выше $54 Цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с конца мая

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]