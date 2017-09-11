В Белом доме почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В официальной резиденции президента США в Вашингтоне, в Белом доме, прошла церемония поминовения жертв теракта 11 сентября 2001 года.

В церемонии, прошедшей на южной лужайке Белого дома и сопровождавшейся минутой молчания, приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации.

Церемония началась в 8:46 утра по местному времени (16:46) - в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Над Белым домом был приспущен государственный флаг.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США В результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" .