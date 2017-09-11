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Дальнее зарубежье 11.09.2017 18:18

В Белом доме почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В официальной резиденции президента США в Вашингтоне, в Белом доме, прошла церемония поминовения жертв теракта 11 сентября 2001 года.

В церемонии, прошедшей на южной лужайке Белого дома и сопровождавшейся минутой молчания, приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации.

Церемония началась в 8:46 утра по местному времени (16:46) - в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Над Белым домом был приспущен государственный флаг.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США В результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" .

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Тэги: США, ТЕРАКТЫ, ГОДОВЩИНА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]