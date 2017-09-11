В Белом доме почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В официальной резиденции президента США в Вашингтоне, в Белом доме, прошла церемония поминовения жертв теракта 11 сентября 2001 года.
В церемонии, прошедшей на южной лужайке Белого дома и сопровождавшейся минутой молчания, приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации.
Церемония началась в 8:46 утра по местному времени (16:46) - в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Над Белым домом был приспущен государственный флаг.
Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США В результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида" .
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»