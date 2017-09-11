Выход из ЕАЭС не соответствует внешнеполитическим приоритетам Армении - парламентская комиссия

В парламенте Армении раскритиковали инициативу оппозиции о выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Инициатива фракции "Елк" о выходе Армении из ЕАЭС не соответствует внешнеполитическим и экономическим интересам республики. Эта инициатива не укладывается в рамки наших внешнеполитических приоритетов", - заявил руководитель комиссии парламента Армении по внешним отношениям Армен Ашотян журналистам в понедельник.

По его словам, тем не менее, документ должен быть рассмотрен в соответствующей парламентской комиссии, после чего будет дано заключение.

Ранее оппозиционная фракция "Елк" выступила с инициативой о выходе республики из ЕАЭС. В частности, фракция предлагает парламенту Армении начать процедуру прекращения членства республики в ЕАЭС.

Представители оппозиционной фракции считают, что членство в ЕАЭС привело "к регрессу в ряде социально-экономических сферах, не укрепило безопасность Армении", а также ограничивает развитие экономических связей с третьими странами.