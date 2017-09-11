Глава МВД Украины назвал прорыв границы с Польшей преднамеренной провокацией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает прорыв группой лиц, среди которых был Михаил Саакашвили, государственной границы Украины на пункте пропуска "Шегини" провокацией, направленной на столкновение правоохранителей и гражданских активистов.
"Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник.
Глава МВД подчеркнул, что именно поэтому было дано распоряжение не применять ни огнестрельное оружие, ни осуществлять силовое воздействие на активистов.
26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Михаила Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.
10 сентября вечером М.Саакашвили прибыл из Польши на Украину. Его сторонники прорвали границу с украинской стороны, при этом в транзитной зоне произошли их столкновения с пограничниками, в итоге госграницу смогла пересечь группа лиц, в том числе М.Саакашвили и ряд депутатов.
Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и пять - Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по статье 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины. Кроме того, предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения статей 332 и 348 Уголовного кодекса Украины.
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