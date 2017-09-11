МИД Белоруссии проинформировал представителей зарубежных дипмиссий о ходе подготовки и проведении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщило внешнеполитическое ведомство в понедельник.
"В мероприятии приняли участие 56 руководителей и представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении МИД по итогам брифинга.
Там отметили, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.
"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуси прошли безопасно, транспарентно и эффективно", - подчеркнули в министерстве иностранных дел.
Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.
Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 40 самолетов и вертолетов.
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»