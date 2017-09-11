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СНГ 11.09.2017 19:14

Дипломаты 37 стран приняли участие в брифинге, посвященном учению "Запад-2017" - МИД Белоруссии

МИД Белоруссии проинформировал представителей зарубежных дипмиссий о ходе подготовки и проведении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщило внешнеполитическое ведомство в понедельник.

"В мероприятии приняли участие 56 руководителей и представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении МИД по итогам брифинга.

Там отметили, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.

"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуси прошли безопасно, транспарентно и эффективно", - подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 40 самолетов и вертолетов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЗАПАД, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]