МИД Белоруссии проинформировал представителей зарубежных дипмиссий о ходе подготовки и проведении предстоящих белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщило внешнеполитическое ведомство в понедельник.

"В мероприятии приняли участие 56 руководителей и представителей дипломатических миссий из 37 стран и международных организаций, аккредитованных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении МИД по итогам брифинга.

Там отметили, что участники брифинга были проинформированы об основных вопросах, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Белоруссии.

"В ходе мероприятия было особо подчеркнуто, что белорусская сторона предпринимает максимум усилий, чтобы запланированные учения на территории Беларуси прошли безопасно, транспарентно и эффективно", - подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения "Запад" носят плановый характер и проводятся раз в два года.

Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 40 самолетов и вертолетов.