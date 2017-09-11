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СНГ 11.09.2017 19:41

Утверждены основной и дублирующий экипажи очередной экспедиции на МКС

Государственная комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи очередной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"В составе основного экипажа МКС-53/54 утверждены: Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). В составе дублирующего - космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Скотт Тингл и Шеннон Уокер (бортинженеры, NASA)", - сказали в Роскосмосе.

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-06" стартует при помощи ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Площадки номер 1 ("Гагаринский старт") 13 сентября в 00:17 мск. Стыковка с МКС запланирована в 17.23 .

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Тэги: РОССИЯ, МКС, ЭКИПАЖИ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]