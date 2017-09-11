Утверждены основной и дублирующий экипажи очередной экспедиции на МКС

Государственная комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи очередной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.
"В составе основного экипажа МКС-53/54 утверждены: Александр Мисуркин (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA). В составе дублирующего - космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля, Роскосмос) и астронавты Скотт Тингл и Шеннон Уокер (бортинженеры, NASA)", - сказали в Роскосмосе.
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-06" стартует при помощи ракеты-носителя "Союз-ФГ" с Площадки номер 1 ("Гагаринский старт") 13 сентября в 00:17 мск. Стыковка с МКС запланирована в 17.23 .
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