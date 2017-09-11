Две трети россиян видят угрозу в наличии у Северной Кореи ядерного оружия - опрос

Большинство россиян (79%) знают или что-то слышали о том, что недавно КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести ядерные боеголовки, сообщает в понедельник фонд "Общественное мнение".

Впервые услышали об этом 20% участников опроса, проведенного 2-3 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Две трети (67%) полагают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран. Противоположного мнения придерживаются 23% россиян. Затруднился ответить каждый десятый (10%).

По мнению 39% респондентов, наличие у КНДР ядерного оружия угрожает безопасности России. 28% не видят такой угрозы для нашей страны, 10% не определились с позицией по этому вопросу.

Однозначного отношения к дополнительным санкциям, введенным Совбезом ООН против Северной Кореи после недавнего испытания, у россиян нет: 40% считают это правильным шагом, 33% - неправильным, 26% затруднились ответить.

Те, кто одобряют новые санкции, отмечают, что "ядерное оружие Северной Кореи - это угроза миру, угроза войны" (12%) и считают, что "должна быть реакция на действия Северной Кореи, ее нужно остановить" (8%). Респонденты, придерживающиеся противоположной точки зрения, полагают, что "санкции не нужны, нужно договариваться" (6%), что "любая страна имеет право на защиту собственной безопасности" (5%).

Вероятность войны между КНДР и другими странами 40% оценивают как низкую, 20%, напротив, как высокую. Затруднились с ответом 17%. Если начнётся война, то основным противником Северной Кореи, по мнению большинства россиян, будет США (73%), а союзником - Россия (34%) и Китай (22%).

Три четверти (72%) опрошенных также уверены, что Россия должна предпринимать какие-либо действия, чтобы предотвратить войну между Северной Кореей и другими странами. При этом 67% полагают, что в случае начала военных действий РФ следует соблюдать нейтралитет.

В ходе опроса также выяснилось, что более половины россиян (54%) нейтрально относятся к Северной Корее, хотя у многих респондентов эта страна ассоциируется с "агрессором, провокатором, угрозой миру" (21%), "созданием, испытанием ядерного оружия" (13%). Менее трети (26%) относятся к КНДР хорошо, каждый десятый (11%) - плохо.

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 31% россиян сказал, что хотел бы побывать в Северной Корее в качестве туриста, а 67% - нет.