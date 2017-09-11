Две трети россиян видят угрозу в наличии у Северной Кореи ядерного оружия - опрос

Большинство россиян (79%) знают или что-то слышали о том, что недавно КНДР провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести ядерные боеголовки, сообщает в понедельник фонд "Общественное мнение".
Впервые услышали об этом 20% участников опроса, проведенного 2-3 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.
Две трети (67%) полагают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран. Противоположного мнения придерживаются 23% россиян. Затруднился ответить каждый десятый (10%).
По мнению 39% респондентов, наличие у КНДР ядерного оружия угрожает безопасности России. 28% не видят такой угрозы для нашей страны, 10% не определились с позицией по этому вопросу.
Однозначного отношения к дополнительным санкциям, введенным Совбезом ООН против Северной Кореи после недавнего испытания, у россиян нет: 40% считают это правильным шагом, 33% - неправильным, 26% затруднились ответить.
Те, кто одобряют новые санкции, отмечают, что "ядерное оружие Северной Кореи - это угроза миру, угроза войны" (12%) и считают, что "должна быть реакция на действия Северной Кореи, ее нужно остановить" (8%). Респонденты, придерживающиеся противоположной точки зрения, полагают, что "санкции не нужны, нужно договариваться" (6%), что "любая страна имеет право на защиту собственной безопасности" (5%).
Вероятность войны между КНДР и другими странами 40% оценивают как низкую, 20%, напротив, как высокую. Затруднились с ответом 17%. Если начнётся война, то основным противником Северной Кореи, по мнению большинства россиян, будет США (73%), а союзником - Россия (34%) и Китай (22%).
Три четверти (72%) опрошенных также уверены, что Россия должна предпринимать какие-либо действия, чтобы предотвратить войну между Северной Кореей и другими странами. При этом 67% полагают, что в случае начала военных действий РФ следует соблюдать нейтралитет.
В ходе опроса также выяснилось, что более половины россиян (54%) нейтрально относятся к Северной Корее, хотя у многих респондентов эта страна ассоциируется с "агрессором, провокатором, угрозой миру" (21%), "созданием, испытанием ядерного оружия" (13%). Менее трети (26%) относятся к КНДР хорошо, каждый десятый (11%) - плохо.
Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 31% россиян сказал, что хотел бы побывать в Северной Корее в качестве туриста, а 67% - нет.
Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество
Сегодня-завтра Лапшин может быть отправлен в Израиль - адвокат
Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку
Курс манат/доллар на 12 сентября - 1,7009 AZN/$1
Brent перешла к снижению, WTI продолжает дорожать
Лидерство по страховым премиям в Азербайджане в январе-июле сохранила СК PASHA Heyat Sigorta
В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура
Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента
Азербайджан применяет практику Asan Viza для туристов из 93 стран
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»