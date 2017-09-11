Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник нового главу представительства Европейского Союза в Баку Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«На встрече состоялись обсуждения, связанные с очередным этапом переговорного процесса по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, было выражено удовлетворение характером конструктивизма и взаимного доверия, в которых протекают переговоры», - сказано в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества между Баку и ЕС в сферах энергетики, транспорта, гражданской авиации и гуманитарной области.
Э.Мамедъяров назвал нерешенность армяно-азербайджанского конфликта и продолжающуюся оккупацию Арменией территории Азербайджана основной угрозой безопасности региона и информировал К.Янкаускаса о ходе переговоров по разрешению карабахской проблемы.
Р.Бабаев
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