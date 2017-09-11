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Внешняя политика 11.09.2017 18:11

Глава МИД Азербайджана принял нового руководителя представительства Евросоюза в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в понедельник нового главу представительства Европейского Союза в Баку Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На встрече состоялись обсуждения, связанные с очередным этапом переговорного процесса по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, было выражено удовлетворение характером конструктивизма и взаимного доверия, в которых протекают переговоры», - сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества между Баку и ЕС в сферах энергетики, транспорта, гражданской авиации и гуманитарной области.

Э.Мамедъяров назвал нерешенность армяно-азербайджанского конфликта и продолжающуюся оккупацию Арменией территории Азербайджана основной угрозой безопасности региона и информировал К.Янкаускаса о ходе переговоров по разрешению карабахской проблемы.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]