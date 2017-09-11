Президент Алиев назначил ректора Азербайджанского университета туризма и менеджмента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении Ильхама Мадатова ректором Азербайджанского университета туризма и менеджмента, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение президент издал в понедельник.
Р.Бабаев
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