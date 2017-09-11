В Азербайджане раскрыто убийство дочери и отца – МВД и Генпрокуратура

Правоохранительные органы Азербайджана по «горячим следам» раскрыли двойное убийство, совершенное в Апшеронском районе республики, говорится в совместном сообщении МВД и Генпрокуратуры республики.

«По горячим следам раскрыто убийство жителей поселка Мушфиг Гарадагского района, отца и дочери Аллахверди и Самиры Асадовой», - отмечается в сообщении.

Убийство было совершено на 10-м километре автомагистрали Баку-Шамахы у Сулутапинского круга в Апшеронском районе.

По факту обнаружения мужского и женского тел с многочисленными колото-резаными ранами было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 «Умышленное убийство двух или более лиц» УК АР.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала Сахиба Гаджиева, «состоявшего с погибшей в свободных отношениях».

«По предварительной версии, преступление совершено на почве ревности», - сказано в сообщении.

В ходе расследования удалось выявить, что С.Гаджиев преследовал на своем автомобиле марки «Mercedes-Benz» ехавшего на автомобиле марки «ВАЗ 2107» А.Асадова.

«Пытаясь помешать С.Асадовой сесть в машину своего отца, С.Гаджиев совершил аварию, направив «Mercedes-Benz» в заднюю часть «Жигулей». После этого Сахиб нанес кухонным ножом многочисленные ранения отцу и дочери Асадовым, после чего скрылся с места преступления», - сообщают МВД и Генпрокуратура Азербайджана.

С.Гаджиев арестован и заключен под стражу.

Р.Бабаев