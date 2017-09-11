Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября 2001 года у мемориала в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп посетил мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне и заявил, что память о 3 тыс. погибших никогда не умрет, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

"В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза видели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились с новыми намерениями", - заявил он, выступая у мемориала в память жертв трагедии в Пентагоне США.

Ранее церемония памяти прошла в официальной резиденции президента США в Вашингтоне, в Белом доме, в которой также принял участие Д.Трамп, а также его супруга первая леди США Мелания Трамп. Церемония началась в 8:46 утра по местному времени (15:46 мск) - в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США В результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида"