Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0422 RUR   0.0296 GBR   2.2403 TRY   0.4987

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.48 Brent   53.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 13 Сен 22° 30° 14 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 11.09.2017 19:48

Трамп почтил память жертв терактов 11 сентября 2001 года у мемориала в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп посетил мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне и заявил, что память о 3 тыс. погибших никогда не умрет, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

"В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза видели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились с новыми намерениями", - заявил он, выступая у мемориала в память жертв трагедии в Пентагоне США.

Ранее церемония памяти прошла в официальной резиденции президента США в Вашингтоне, в Белом доме, в которой также принял участие Д.Трамп, а также его супруга первая леди США Мелания Трамп. Церемония началась в 8:46 утра по местному времени (15:46 мск) - в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырёх координированных терактов, совершённых смертниками в США В результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации "Аль-Каида"

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРАКТ, ГОДОВЩИНА


Похожие новости


Любимая резиденция Трампа во Флориде может пострадать от океанских волн, вызванных ураганом "Ирма" - агентство В истории Америки не было такой жестокой стихии, как "Харви", заявляет Трамп Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности и назвал расизм злом Президент Венесуэлы хотел бы провести личную встречу или разговор с Трампом Трамп в пятницу отправляется в гольф-клуб на 17-дневный отдых Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]