Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество

Сотрудничество в военной и военно-технической сферах обсудили в понедельник в Тель-Авиве министры обороны Азербайджана и Израиля Закир Гасанов и Авигдор Либерман, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи делегаций в расширенном составе, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в других областях, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев