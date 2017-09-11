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Внешняя политика 11.09.2017 20:13

Баку и Тель-Авив обсудили военное сотрудничество

Сотрудничество в военной и военно-технической сферах обсудили в понедельник в Тель-Авиве министры обороны Азербайджана и Израиля Закир Гасанов и Авигдор Либерман, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи делегаций в расширенном составе, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в других областях, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]