Новое соглашение Армении с ЕС создаст многоуровневые возможности для сотрудничества - посол Германии

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС предоставит Армении широкие возможности для сотрудничества с Евросоюзом, заявил посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.

"Необходимо смотреть вперед. В день, когда Армения подпишет документ с ЕС, она станет единственной страной ЕАЭС, которая имеет соглашение с Евросоюзом. Этот документ предоставит широкие возможности сотрудничества", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье журналистам во вторник.

В свою очередь, посол Германии в Армении Матиас Кислер заявил, что Евросоюзу ничто не мешает заключить с Арменией соглашение. "Каких-либо препятствий нет. "В 2013 году Армения приняла стратегическое решение - присоединиться к ЕАЭС. ЕС принял это решение, и теперь предлагает сотрудничество, но не навязывает его", - отметил он.

Дипломат также заявил, что новое соглашение "создаст многоуровневые возможности для сотрудничества Армении и ЕС".