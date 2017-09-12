Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 22° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 21° 31°

Регион 12.09.2017 15:04

Новое соглашение Армении с ЕС создаст многоуровневые возможности для сотрудничества - посол Германии

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС предоставит Армении широкие возможности для сотрудничества с Евросоюзом, заявил посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.

"Необходимо смотреть вперед. В день, когда Армения подпишет документ с ЕС, она станет единственной страной ЕАЭС, которая имеет соглашение с Евросоюзом. Этот документ предоставит широкие возможности сотрудничества", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье журналистам во вторник.

В свою очередь, посол Германии в Армении Матиас Кислер заявил, что Евросоюзу ничто не мешает заключить с Арменией соглашение. "Каких-либо препятствий нет. "В 2013 году Армения приняла стратегическое решение - присоединиться к ЕАЭС. ЕС принял это решение, и теперь предлагает сотрудничество, но не навязывает его", - отметил он.

Дипломат также заявил, что новое соглашение "создаст многоуровневые возможности для сотрудничества Армении и ЕС".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, МНЕНИЯ


Похожие новости


Ереван подпишет осенью соглашение о всеобъемлющем партнёрстве с ЕС - президент Армении ЕС готов оказать дополнительное содействие процессу мирного урегулирования карабахского конфликта - глава миссии в Армении Посол ЕС не согласен с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела Армении ЕС содействует усилиям посредников по Карабаху - Могерини ЕС хочет помочь процессу решения карабахского конфликта - спецпредставитель ЕС предоставит Армении около 65 млн евро в рамках бюджетного содействия и реформ сферы госуправления

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]