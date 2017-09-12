Новое соглашение Армении с ЕС создаст многоуровневые возможности для сотрудничества - посол Германии

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС предоставит Армении широкие возможности для сотрудничества с Евросоюзом, заявил посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье.
"Необходимо смотреть вперед. В день, когда Армения подпишет документ с ЕС, она станет единственной страной ЕАЭС, которая имеет соглашение с Евросоюзом. Этот документ предоставит широкие возможности сотрудничества", - сказал Ж.-Ф.Шарпантье журналистам во вторник.
В свою очередь, посол Германии в Армении Матиас Кислер заявил, что Евросоюзу ничто не мешает заключить с Арменией соглашение. "Каких-либо препятствий нет. "В 2013 году Армения приняла стратегическое решение - присоединиться к ЕАЭС. ЕС принял это решение, и теперь предлагает сотрудничество, но не навязывает его", - отметил он.
Дипломат также заявил, что новое соглашение "создаст многоуровневые возможности для сотрудничества Армении и ЕС".
Алиев надеется на скорое подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС
Лапшин, помилованный в Азербайджане, свободен в передвижении - помощник президента Азербайджана
Следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении, продолжается – зампглавы СГБ Азербайджана
Азербайджанские компании подписали 13 соглашений о поставках продовольствия в Россию
Курс манат/доллар на 13 сентября - 1,7008 AZN/$1
Китай построит желдорогу за $7 млрд в рамках частно-государственного партнерства
Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов
Испания оштрафовала Facebook за сбор персональных данных пользователей на 1,2 млн евро
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
При поддержке Nar дан старт интеллектуальным играм «Брейн-ринг»
Утвержден план мероприятий Caspian European Club до конца 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»