Глава МИД Ирана в среду намерен посетить Сочи

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Джавад Зариф в среду, как ожидается, посетит Сочи, сообщает во вторник иранское агентство "Мехр".

По его данным, он возглавит делегацию, которая проведет встречи с представителями властей Российской Федерации.

О том, с кем планирует встречаться Дж.Зариф и какие темы обсуждать, агентство не сообщает.