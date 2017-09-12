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Регион 12.09.2017 15:23

Глава МИД Ирана в среду намерен посетить Сочи

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Джавад Зариф в среду, как ожидается, посетит Сочи, сообщает во вторник иранское агентство "Мехр".

По его данным, он возглавит делегацию, которая проведет встречи с представителями властей Российской Федерации.

О том, с кем планирует встречаться Дж.Зариф и какие темы обсуждать, агентство не сообщает.

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Тэги: ИРАН, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]