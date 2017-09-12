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Финансы 12.09.2017 14:54

Азербайджан к 2018г подготовит программу развития безналичных расчетов и электронных платежей

Трехлетняя программа развития безналичных расчетов и электронных платежей будет представлена правительству Азербайджана до конца 2017 года.

"До конца 2017 года будет подготовлена и представлена правительству трехлетняя программа действий с целью развития безналичных расчетов и электронных платежей в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

К разработке программы привлечены представители международной карточной организации "MasterCard Worldwide", госструктур Азербайджана, коммерческих банков страны.

"С привлечением иностранных экспертов были определены размеры теневой экономики в каждом секторе Азербайджана. Кроме этого, определены преимущества от применения безналичных расчетов в стране и все они классифицированы по трем группам", - отметили в правительстве.

Параллельно с этим с представителями MasterCard Worldwide были проведены встречи с целью обсуждения возможностей расширения безналичных расчетов в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: РАСЧЕТЫ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]