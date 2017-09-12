Азербайджан к 2018г подготовит программу развития безналичных расчетов и электронных платежей

Трехлетняя программа развития безналичных расчетов и электронных платежей будет представлена правительству Азербайджана до конца 2017 года.
"До конца 2017 года будет подготовлена и представлена правительству трехлетняя программа действий с целью развития безналичных расчетов и электронных платежей в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
К разработке программы привлечены представители международной карточной организации "MasterCard Worldwide", госструктур Азербайджана, коммерческих банков страны.
"С привлечением иностранных экспертов были определены размеры теневой экономики в каждом секторе Азербайджана. Кроме этого, определены преимущества от применения безналичных расчетов в стране и все они классифицированы по трем группам", - отметили в правительстве.
Параллельно с этим с представителями MasterCard Worldwide были проведены встречи с целью обсуждения возможностей расширения безналичных расчетов в Азербайджане.
А.Азизов
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