Азербайджан к 2018г подготовит программу развития безналичных расчетов и электронных платежей

Трехлетняя программа развития безналичных расчетов и электронных платежей будет представлена правительству Азербайджана до конца 2017 года.

"До конца 2017 года будет подготовлена и представлена правительству трехлетняя программа действий с целью развития безналичных расчетов и электронных платежей в Азербайджане", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

К разработке программы привлечены представители международной карточной организации "MasterCard Worldwide", госструктур Азербайджана, коммерческих банков страны.

"С привлечением иностранных экспертов были определены размеры теневой экономики в каждом секторе Азербайджана. Кроме этого, определены преимущества от применения безналичных расчетов в стране и все они классифицированы по трем группам", - отметили в правительстве.

Параллельно с этим с представителями MasterCard Worldwide были проведены встречи с целью обсуждения возможностей расширения безналичных расчетов в Азербайджане.

А.Азизов