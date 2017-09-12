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Регион 12.09.2017 15:00

Объявленный Россией в розыск азербайджанец убит в Тбилиси - СМИ

В Тбилиси застрелен мужчина, который разыскивался российскими правоохранительными органами за совершенное на территории РФ убийство, сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.

По их данным, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером в автомобиле в районе Ортачала. Отмечается, что убитый был азербайджанской национальности, но его гражданство не уточняется.

Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что была, предположительно, перестрелка, в ходе которой было произведено не менее восьми выстрелов.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что по данному факту начато расследование.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве.

Другие подробности происшествия и личность убитого в МВД на данном этапе не раскрывают.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, РОЗЫСК, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]