Объявленный Россией в розыск азербайджанец убит в Тбилиси - СМИ

В Тбилиси застрелен мужчина, который разыскивался российскими правоохранительными органами за совершенное на территории РФ убийство, сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на свои источники.
По их данным, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером в автомобиле в районе Ортачала. Отмечается, что убитый был азербайджанской национальности, но его гражданство не уточняется.
Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что была, предположительно, перестрелка, в ходе которой было произведено не менее восьми выстрелов.
Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что по данному факту начато расследование.
В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве.
Другие подробности происшествия и личность убитого в МВД на данном этапе не раскрывают.
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