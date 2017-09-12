Контракт на поставку Турции С-400 подписан, Россия готова начать его реализацию - ФСВТС

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 подписан, Россия не будет раскрывать детали, готова начать его реализацию, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", - заявили в ФСВТС.

"Стороны достигли договорённости о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации", - сказали в ФСВТС.

"В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику", - сообщили в ФСВТС России.

"Наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция - независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать", - сказал глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в августе в интервью газете "Коммерсант" о переговорах с Турцией об С-400.

В июне глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что Россия считает Турцию надежным партнером в сфере военно-технического сотрудничества. "Что касается поставок стране-члену НАТО, то мы работаем только с надежными и проверенными партнерами. Наши отношения с турецкой стороной строятся на доверии, и это - главная страховка", - сказал он.

"Например, в Греции, которая также, кстати, является, членом НАТО, давно стоят на вооружении российские ЗРС С-300. При этом никаких проблем с их использованием греческой стороной у нас не возникает", - отметил тогда А.Михеев.

Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.