Испания оштрафовала Facebook за сбор персональных данных пользователей на 1,2 млн евро

Испанское ведомство по защите личных данных оштрафовало на 1,2 млн евро американскую Facebook, владельца крупнейшей в мире соцсети.
По данным регулятора, компания собирала личные данные без "однозначного согласия" пользователей. Социальная сеть не оповещала пользователей о сборе данных, а также о том, как эти данные будут использоваться, сообщает AFP.
Facebook собирал данные об "идеологии, половой принадлежности, религиозных убеждениях, личных предпочтениях", а также о том, на какие сайты переходят пользователи. Сбор информации проводился без предварительного уведомления пользователей соцсети. Полученные данные Facebook применял для персонализации рекламы под потребителя, не получив на это законного разрешения.
Испанское ведомство допускает, что компания могла отслеживать личную переписку пользователей как в самой социальной сети, так и на интернет-страницах, на которые они перенаправлялись. Кроме того, сеть Facebook не удаляла собранные данные своевременно, то есть как только пользователь выходил из своего аккаунта.
Facebook может обжаловать иск в течение двух месяцев.
Комментарии представителей компании AFP пока получить не удалось.
Аналогичные жалобы на действия Facebook от пользователей, живущих в других странах, также находятся на рассмотрении в судах, отмечает Deutsche Welle.
По итогам второго квартала 2017 года месячная аудитория Facebook выросла на 17% в годовом выражении и достигла 2,01 млрд человек. Количество пользователей соцсети с ежедневной активностью учетной записи увеличилось также на 17% - до 1,32 млрд.
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