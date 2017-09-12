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Это интересно 12.09.2017 15:47

Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов

Телевизионная реклама баранины, сделанная по заказу австралийской ассоциации производителей мяса Meat & Livestock Australia, привела к ухудшению отношений между Индией и Австралией и вызвала недовольство всего международного сообщества индуистов, сообщают австралийские СМИ.

Ролик изображает ряд божеств и религиозных лидеров за одним столом: Иисус, Будда, основатель сайентологии Рон Хаббард, Афродита, Тор и другие с удовольствием едят баранину. Небольшая ремарка поясняет, что пророк Мухаммед "не смог посетить ужин".

В число собравшихся включен и Ганеша (Ганапати) - индуистский бог мудрости и благополучия, изображаемый с головой слона. Индуистская община считает его вегетарианцем, и изображение Ганеши, поедающего баранину, несовместимо с религиозными убеждениями индуистов.

Дипмиссия Индии в Канберре выразила протест трем австралийским правительственным ведомствам, сообщает BBC. Индийская сторона призвала Meat & Livestock Australia отозвать рекламу, поскольку многие люди считают, что она "оскорбляет их религиозные чувства".

"Ряд общественных организаций также выразили свой протест австралийскому правительству и ассоциации производителей мяса", - говорится в заявлении представительства Индии.

Австралийское Бюро по стандартам рекламы заявило, что этот рекламный ролик вызвал более 30 жалоб, касающихся "ряда разных вероисповеданий".

Совет индуистов Австралии назвал рекламу "жестокой и недостойной попыткой" использовать образ бога Ганеши для продвижения потребления баранины.

Онлайн-петиция за запрет рекламы уже собрала более 4,4 тыс. подписей.

Австралиец Капил Сашдева, который был инициатором петиции, рассказал ВВС, что реклама вышла в эфир буквально через несколько дней после праздника, во время которого индуисты отмечают рождение Ганеши.

На прошлой неделе Meat & Livestock Australia выступила с заявлением, в котором утверждает, что реклама имела цель пропаганды разнообразия и единство.

"Реклама, в которой боги, пророки и лидеры из разных религий, так же, как и атеисты, сидят за одним столом, имела цель быть как можно более объединяющей", - заявил представитель ассоциации Эндрю Хоув.

"Не имея никаких намерений оскорбить кого-то, мы хотели подчеркнуть, что потребление баранины распространено во многих мировых культурах. Реклама изображает мир, каким он мог бы быть, если бы люди с разными взглядами пришли с открытыми сердцами, чтобы разделить пищу за одним столом".

Ранее в этом году ассоциация разместила рекламный ролик ко Дню Австралии, который раскритиковала Организация аборигенов и островных жителей Австралии. В 2016 году рекламу Meat & Livestock Australia осудили за пропаганду жестокости и насилия в отношении веганов.

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Тэги: ИНДИЯ, АВСТРАЛИЯ, РЕКЛАМА, СПОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]