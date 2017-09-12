Страны ОПЕК+ обсуждают продление сокращения добычи более чем на 3 месяца - Bloomberg

Страны ОПЕК и не-ОПЕК, договорившиеся о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года, обсуждают продление сделки более чем на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации источников, продлить сделку более чем на три месяца придется "при самом неблагоприятном сценарии, который министры энергетики сейчас обсуждают".
Продление соглашения о сокращении добычи нефти будет необходимо, если добыча ОПЕК останется на текущем уровне, который вырос из-за возвращения на рынок Ливии и Нигерии.
Один из источников сообщил, что продлить соглашение предполагается еще на шесть месяцев.
Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.
Министр энергетики России Александр Новак после последнего заседания мониторингового комитета в июле в Санкт-Петербурге отмечал, что комитет рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК после первого квартала 2018 года при необходимости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подчеркивал, что страна готова поддержать продление сделки, если это будет нужно.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники также ранее сообщал, что Россия и Саудовская Аравия призывают остальные страны-участницы сделки ОПЕК+ к продлению соглашения о сокращении добычи нефти ещё на три месяца - до конца июня 2018 года.
По данным источников WSJ, министр нефти Саудовской Аравии Х. аль-Фалих обсудил этот вопрос с А.Новаком в рамках визита в Санкт-Петербург, где прошло предыдущее заседание министерского комитета по мониторингу сокращения добычи нефти. Позже оба министра призывали к продлению сделки остальные страны-участницы. В частности, такое предложение обсуждалось со странами Персидского залива, входящими в ОПЕК, отмечают источники.
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