Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 22° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 21° 31°

ТЭК 12.09.2017 15:54

Страны ОПЕК+ обсуждают продление сокращения добычи более чем на 3 месяца - Bloomberg

Страны ОПЕК и не-ОПЕК, договорившиеся о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года, обсуждают продление сделки более чем на три месяца, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, продлить сделку более чем на три месяца придется "при самом неблагоприятном сценарии, который министры энергетики сейчас обсуждают".

Продление соглашения о сокращении добычи нефти будет необходимо, если добыча ОПЕК останется на текущем уровне, который вырос из-за возвращения на рынок Ливии и Нигерии.

Один из источников сообщил, что продлить соглашение предполагается еще на шесть месяцев.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. В мае было принято решение продлить соглашение ещё на 9 месяцев - до конца марта 2018 года.

Министр энергетики России Александр Новак после последнего заседания мониторингового комитета в июле в Санкт-Петербурге отмечал, что комитет рекомендовал продление соглашения по сокращению нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК после первого квартала 2018 года при необходимости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подчеркивал, что страна готова поддержать продление сделки, если это будет нужно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники также ранее сообщал, что Россия и Саудовская Аравия призывают остальные страны-участницы сделки ОПЕК+ к продлению соглашения о сокращении добычи нефти ещё на три месяца - до конца июня 2018 года.

По данным источников WSJ, министр нефти Саудовской Аравии Х. аль-Фалих обсудил этот вопрос с А.Новаком в рамках визита в Санкт-Петербург, где прошло предыдущее заседание министерского комитета по мониторингу сокращения добычи нефти. Позже оба министра призывали к продлению сделки остальные страны-участницы. В частности, такое предложение обсуждалось со странами Персидского залива, входящими в ОПЕК, отмечают источники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


ОПЕК чуть улучшил оценку роста спроса на нефть в 2017г - на 50 тыс. б/с, в 2018г - на 70 тыс. б/с Добыча нефти в ОПЕК в июле выросла до максимума в 2017г, исполнение условий соглашения упало до годового минимума - МЭА ОПЕК в июле из-за Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии превысил квоту, добыв 32,87 млн б/с Министерский комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на нефтяном рынке, в том числе добычу в Ливии и Нигерии ОПЕК в июне превысила квоту по добыче нефти на 100 тыс. б/с из-за роста в Ливии, Нигерии, Анголе и Ираке Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордных в 2017г 32,1 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]