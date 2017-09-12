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Дальнее зарубежье 12.09.2017 16:27

Каталонские власти не публикуют в официальных СМИ отказ Конституционного суда Испании в проведении референдума о самоопределении

Правительство Каталонии проигнорировало требование Конституционного суда Испании об обязательной публикации закона об отказе в проведении референдума о самоопределении этого автономного сообщества в официальной правительственной каталонской газете, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Публикация закона в официальных каталонских СМИ - это одно из требований, оглашенных Конституционным судом Испании в прошлый четверг, на следующий день после того, как парламент Каталонии одобрил закон о проведении 1 октября референдума о самоопределении.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТРЕБОВАНИЕ, КАТАЛОНИЯ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]