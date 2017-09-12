Каталонские власти не публикуют в официальных СМИ отказ Конституционного суда Испании в проведении референдума о самоопределении

Правительство Каталонии проигнорировало требование Конституционного суда Испании об обязательной публикации закона об отказе в проведении референдума о самоопределении этого автономного сообщества в официальной правительственной каталонской газете, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Публикация закона в официальных каталонских СМИ - это одно из требований, оглашенных Конституционным судом Испании в прошлый четверг, на следующий день после того, как парламент Каталонии одобрил закон о проведении 1 октября референдума о самоопределении.