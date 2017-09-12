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ТЭК 12.09.2017 16:05

Страны ОПЕК в августе снизили добычу на 79 тыс. б/с, все еще превышают квоту

Страны ОПЕК в августе снизили добычу нефти по сравнению с июлем на 79 тыс. баррелей в сутки, говорится в новом ежемесячном отчете картеля.

В то же время, в прошлом месяце представленные картелем данные вторичных источников демонстрировали, что в июле страны ОПЕК добыли 32,869 млн б/с, свежий отчет снизил показатель до 32,834 млн б/с, а в августе показатель составил 32,755 млн б/с.

Сильнее всего упала добыча нефти в Ливии - на 112 тыс. б/с, однако в Нигерии рост составил 138 тыс. б/с. Две эти страны не входят в соглашение ОПЕК с рядом стран, не входящих в картель, об ограничении добычи нефти.

Тем не менее, ОПЕК по-прежнему не выполняет установленную квоту - 32,5 млн б/с даже без показателей Экваториальной Гвинеи, присоединившейся в картелю в мае текущего года с объемом добычи в порядка 150 тыс. б/с.

Без Экваториальной Гвинеи страны ОПЕК добывали в августе 32,6 млн б/с.

Согласно решению конференции ОПЕК от 30 ноября 2016 года, картель установил для 14 стран ОПЕК новую квоту по добыче в 32,5 млн б/с для того, чтобы ускорить снижение нефтяных запасов и достичь стабильности на нефтяном рынке. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года. Позднее Индонезия с объемом добычи нефти около 700 тыс. б/с приостановила свое членство в организации.

Наибольшее сокращение в августе продемонстрировали Ирак, ОАЭ и Габон, которые в прошлом месяце меньше всех выполняли сделку об ограничении нефтедобычи.

Так, Ирак снизил добычу на 23 тыс. б/с по сравнению с июлем, ОАЭ - на 20 тыс. б/с, Габон - на 32 тыс. б/с. Саудовская Аравия, в июле впервые превысившая свою квоту, снизила добычу на 10 тыс. б/с, вернувшись в установленные рамки.

Кроме того, существенно снизила добычу нефти Венесуэла, терзаемая кризисом в стране, - почти на 32 тыс. б/с. В результате Венесуэла снижает добычу больше, чем требуется в рамках соглашения.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, АВГУСТ


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