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СНГ 12.09.2017 17:02

Спецслужбы стран ОДКБ на учениях отработают взаимодействие при борьбе с наркокартелями

Международные тактико-специальные учения "Гром-2017" спецподразделений антинаркотических служб, органов внутренних дел государств ОДКБ и МЧС России пройдут в четверг в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

"В четверг в Подмосковье на полигоне Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия" состоится международное тактико-специальное учение "Гром-2017" спецподразделений антинаркотических служб, органов внутренних дел государств - членов ОДКБ и МЧС России", - сказал В.Зайнетдинов.

Он отметил, что в ходе учения планируется отработать проведение совместных комплексных мероприятий по пресечению деятельности транснациональных преступных организаций, перекрытию каналов контрабандных поставок наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и минимизации негативных последствий техногенного характера на территории одного из условных государств, являющегося - членом Организации.

"Основными целями учений "Гром-2017" является совершенствование практических навыков правоохранительных органов и аварийных служб, входящих в состав Формирований сил специального назначения (ФССН) Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, слаживание действий органов управления при подготовке и проведению совместных специальных операций по тематике учения", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ.

Также будет отработана организация взаимодействия и обеспечения подразделений, выделенных в состав ФССН КСОР ОДКБ по поиску, блокированию и задержанию транснациональных преступных группировок с использованием беспилотников и условному захвату и уничтожению мест хранения, производства и фасовки наркотиков и ликвидации нарколабораторий.

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Тэги: ОДКБ, НАРКОТИКИ, БОРЬБА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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