Спецслужбы стран ОДКБ на учениях отработают взаимодействие при борьбе с наркокартелями

Международные тактико-специальные учения "Гром-2017" спецподразделений антинаркотических служб, органов внутренних дел государств ОДКБ и МЧС России пройдут в четверг в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

"В четверг в Подмосковье на полигоне Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия" состоится международное тактико-специальное учение "Гром-2017" спецподразделений антинаркотических служб, органов внутренних дел государств - членов ОДКБ и МЧС России", - сказал В.Зайнетдинов.

Он отметил, что в ходе учения планируется отработать проведение совместных комплексных мероприятий по пресечению деятельности транснациональных преступных организаций, перекрытию каналов контрабандных поставок наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и минимизации негативных последствий техногенного характера на территории одного из условных государств, являющегося - членом Организации.

"Основными целями учений "Гром-2017" является совершенствование практических навыков правоохранительных органов и аварийных служб, входящих в состав Формирований сил специального назначения (ФССН) Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, слаживание действий органов управления при подготовке и проведению совместных специальных операций по тематике учения", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ.

Также будет отработана организация взаимодействия и обеспечения подразделений, выделенных в состав ФССН КСОР ОДКБ по поиску, блокированию и задержанию транснациональных преступных группировок с использованием беспилотников и условному захвату и уничтожению мест хранения, производства и фасовки наркотиков и ликвидации нарколабораторий.