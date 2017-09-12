Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе сократилось на 30%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-августе 2017 года составило $1 млрд 922 млн 225,68 тыс., что на 29,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-август 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $12 млрд 523 млн 794,46 тыс. (спад на 9,24%).

При этом экспорт за отчетный период составил $7 млрд 223 млн 10,07 тыс., импорт - $5 млрд 300 млн 784,39 тыс. По сравнению с показателем января-августа 2016 года экспорт сократился на 12,6%, импорт - на 4,22%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (70,41%), нефтепродукты (3,11%), природный газ (12,83%), электроэнергию (0,5%), плодоовощную продукцию (3,73%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,17%), сахар (0,44%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,21%), химическую продукцию (0,7%), пластмассы и изделия из них (1,03%), хлопок (0,37%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,78%), алюминий и изделия из него (1,1%), прочее (4,48%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,35%, табак и табачную продукцию – 1,92%, цемент - 0,08%, фармацевтическую продукцию - 2,33%, пластмассы и изделия из них - 3,65%, дрова и древесную продукцию - 2,52%, черные металлы и изделия из них - 9,23%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 22,29%, транспортные средства и запчасти – 11,48%, мебель – 1,05%, прочее – 29,1%.

Во внешнеторговых операциях в январе-августе 2017 года задействовано 4,996 тыс. государственных и частных предприятия, 5,935 тыс. физических лица.

В январе-августе 2017 года Азербайджан осуществлял торговые операции со 180 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (21,42% от общего экспорта), Турцией (14,2%), Китаем (6,05%), Россией (5,05%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,23%), Турцией (15,25%), Китаем (9,96%), США (7,79%), Германией (4,65%).

А.Азизов