Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает ситуацию на Украине, связанную с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, вызывающей сожаление.
"Для нашей страны Михаил Саакашвили является политическим прошлым, очень печальным прошлым и так же очень печально то, что мы видим (на Украине - ИФ). Что касается юридической стороны, то будет лучше, если это прокомментируют те институты, которые этим занимаются", - заявил Г.Квирикашвили журналистам во вторник.
Грузинская прокуратура в начале сентября вновь обратилась к Украине с просьбой задержать и экстрадировать объявленного Тбилиси в розыск М.Саакашвили. В Главной прокуратуре Грузии тогда напомнили, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела.
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