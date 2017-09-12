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Регион 12.09.2017 16:42

Грузинский премьер назвал Саакашвили "печальным прошлым" страны

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает ситуацию на Украине, связанную с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, вызывающей сожаление.

"Для нашей страны Михаил Саакашвили является политическим прошлым, очень печальным прошлым и так же очень печально то, что мы видим (на Украине - ИФ). Что касается юридической стороны, то будет лучше, если это прокомментируют те институты, которые этим занимаются", - заявил Г.Квирикашвили журналистам во вторник.

Грузинская прокуратура в начале сентября вновь обратилась к Украине с просьбой задержать и экстрадировать объявленного Тбилиси в розыск М.Саакашвили. В Главной прокуратуре Грузии тогда напомнили, что против М.Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]