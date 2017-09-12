Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-августе увеличился на 63,5%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2017 года составил 5,662 тыс. единиц, что на 63,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 4,874 тыс. единиц (рост на 63,5%).

В январе-августе 2017 года в Азербайджан также импортировано 603 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост на 76,33%), 51 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад на 33,8%).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 134 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,5 раза).

А.Азизов