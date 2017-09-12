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СНГ 12.09.2017 17:14

На Украине заявляют об отсутствии средств для трансляции Олимпиады-2018 в Южной Корее и Олимпиады-2020 в Японии

"Национальная общественная телекомпания Украины" (НОТУ), общественный вещатель "UA: Первый", не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия соответствующего финансирования, говорится в сообщении компании во вторник.

"Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих Игр составляет $3 млн, из которых $600 тыс. необходимо заплатить уже до конца этого года", - поясняет НОТУ.

Компания добавляет, что на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты еще около 4,6 млн грн.

Согласно релизу, НОТУ обратилась в Минфин для создания отдельной программы на финансирование трансляции Олимпийских игр 2018-2020 годов.

Бывший вице-премьер и вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Николай Томенко в начале сентября сообщил, что в разработанном НОТУ проекте финплана-2017 отсутствует строка о закупке прав на показ зимней Олимпиады-2018.

"Руководство НОТУ запланировало заплатить ФИФА за трансляцию Чемпионата мира по футболу в России - 26,282 млн грн и за трансляцию Зимней Олимпиады в Южной Корее - 0 грн", - написал он.

По словам Н.Томенко, компания просит увеличить бюджетное финансирование с 970,79 млн грн до 1 млрд 294,4 млн грн, тогда как, считает экс-вице-премьер, могла бы найти необходимые средства за счет активной рекламной деятельности и более эффективного расходования грантовой поддержки.

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Тэги: УКРАИНА, ОЛИМПИАДА, ТРАНСЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]