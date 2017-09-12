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Дальнее зарубежье 12.09.2017 17:40

На юге США 16 млн. человек остаются без электроснабжения

Около 15 млн жителей американского штата Флорида, а также почти 1 млн. жителей штата Джорджия остаются без электроснабжения после прохождения урагана "Ирма", сообщил во вторник интернет-портал Ю-Эс-Эй Тудей.

"На восстановление потребуется какое-то время - в некоторых случаях потребуются реставрации", - приводит портал слова представителя Агентства национальной безопасности США.

В воскресенье ураган "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии в США и на Карибских островах стали десятки человек.

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Тэги: США, УРАГАН, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]