На юге США 16 млн. человек остаются без электроснабжения

Около 15 млн жителей американского штата Флорида, а также почти 1 млн. жителей штата Джорджия остаются без электроснабжения после прохождения урагана "Ирма", сообщил во вторник интернет-портал Ю-Эс-Эй Тудей.
"На восстановление потребуется какое-то время - в некоторых случаях потребуются реставрации", - приводит портал слова представителя Агентства национальной безопасности США.
В воскресенье ураган "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии в США и на Карибских островах стали десятки человек.
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