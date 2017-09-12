На юге США 16 млн. человек остаются без электроснабжения

Около 15 млн жителей американского штата Флорида, а также почти 1 млн. жителей штата Джорджия остаются без электроснабжения после прохождения урагана "Ирма", сообщил во вторник интернет-портал Ю-Эс-Эй Тудей.

"На восстановление потребуется какое-то время - в некоторых случаях потребуются реставрации", - приводит портал слова представителя Агентства национальной безопасности США.

В воскресенье ураган "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии в США и на Карибских островах стали десятки человек.