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Финансы 12.09.2017 16:42

ГТК в январе-августе увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 20%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-августе 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 707 млн 965,31 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-августе 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 426 млн 259,51 тыс. манат. Таким образом, в январе-августе 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 19,7%.

За 8 месяцев 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 1 млрд 183 млн 284,94 тыс. манатов, акцизам – 53 млн 983,5 тыс. манатов, дорожному налогу - 22 млн 655,33 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 448 млн 41,54 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 250 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]