ГТК в январе-августе увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 20%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-августе 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 707 млн 965,31 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-августе 2016 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 426 млн 259,51 тыс. манат. Таким образом, в январе-августе 2017 года Госкомтаможня увеличила отчисления в госбюджет на 19,7%.

За 8 месяцев 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 1 млрд 183 млн 284,94 тыс. манатов, акцизам – 53 млн 983,5 тыс. манатов, дорожному налогу - 22 млн 655,33 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 448 млн 41,54 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 250 млн манатов.

А.Азизов