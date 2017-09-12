Китай построит желдорогу за $7 млрд в рамках частно-государственного партнерства

В Китае впервые было подписано соглашение о частно-государственном партнерстве, которое будет финансировать строительство высокоскоростной железной дороги.

Восьми частным компаниям во главе с Fosun Group будет принадлежать 51% акций проекта ветки Ханчжоу-Шаосин-Тайчжоу. Госкомпании China Railway, Zhejiang Communications Investment Group и местное правительство владеют остальной частью.

Протяженность новой ж/д линии составит 269 километров. Как ожидается, стоимость строительства, которое займет четыре года, составит 44,9 млрд юаней ($6,9 млрд).

Акционеры будут управлять железной дорогой в течение 30 лет, а потом безвозмездно передадут ее государству, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай к 2020 году планирует построить 150 тыс. километров железных дорог, в том числе 30 тыс. км высокоскоростных.