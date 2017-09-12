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Транспорт и связь 12.09.2017 16:45

Китай построит желдорогу за $7 млрд в рамках частно-государственного партнерства

В Китае впервые было подписано соглашение о частно-государственном партнерстве, которое будет финансировать строительство высокоскоростной железной дороги.

Восьми частным компаниям во главе с Fosun Group будет принадлежать 51% акций проекта ветки Ханчжоу-Шаосин-Тайчжоу. Госкомпании China Railway, Zhejiang Communications Investment Group и местное правительство владеют остальной частью.

Протяженность новой ж/д линии составит 269 километров. Как ожидается, стоимость строительства, которое займет четыре года, составит 44,9 млрд юаней ($6,9 млрд).

Акционеры будут управлять железной дорогой в течение 30 лет, а потом безвозмездно передадут ее государству, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай к 2020 году планирует построить 150 тыс. километров железных дорог, в том числе 30 тыс. км высокоскоростных.

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Тэги: КИТАЙ, ЖЕЛДОРОГИ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]