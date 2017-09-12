Саакашвили незаконно находится на территории Украины, но о задержании его пока речь не идет - МВД

В министерстве внутренних дел Украины считают, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, который 10 сентября пересек границу Украины, на данный момент находится на украинской территории незаконно, однако для его задержания нет достаточных оснований.
Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, действительно ли М.Саакашвили находится на территории Украины незаконно, сказал: "По нашему убеждению, да".
Он также уточнил, что на данный момент Государственная пограничная служба вручила административный протокол о совершении административного правонарушения, однако для задержания М.Саакашвили у них не было достаточных оснований.
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