Хоуп Хикс станет самым молодым директором по коммуникациям Белого дома

28-летняя Хоуп Хикс, на данный момент исполняющая обязанности директора по коммуникациям Белого дома, будет назначена на эту позицию на постоянной основе, сообщила во вторник телеканалу Эн-би-си Ньюс официальный представитель американской администрации Сара Сандерс.
Американские СМИ отмечают, что если Х.Хикс займет этот пост, то она станет самым молодым директором по коммуникациям с 1969 года, когда эта должность появилась при экс-президенте США Ричарде Никсоне.
Х.Хикс ранее работала специалистом по связям с общественностью, она, в частности, сотрудничала с Иванкой Трамп и служила в компании Trump Organization, основанной Д.Трампом.
Она стала одной из первых, кто присоединился к президентской кампании Д.Трампа в 2015 году. Некоторые СМИ называют ее одним из самых доверенных сотрудников Д.Трампа.
В свою очередь телеканал "Фокс Ньюс" отметил, что опыта работы в политической сфере у Х.Хикс ранее не было.
31 июля финансист Энтони Скарамуччи покинул пост директора по коммуникациям Белого дома, проработав на этой должности всего 10 дней.
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