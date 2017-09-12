Хоуп Хикс станет самым молодым директором по коммуникациям Белого дома

28-летняя Хоуп Хикс, на данный момент исполняющая обязанности директора по коммуникациям Белого дома, будет назначена на эту позицию на постоянной основе, сообщила во вторник телеканалу Эн-би-си Ньюс официальный представитель американской администрации Сара Сандерс.

Американские СМИ отмечают, что если Х.Хикс займет этот пост, то она станет самым молодым директором по коммуникациям с 1969 года, когда эта должность появилась при экс-президенте США Ричарде Никсоне.

Х.Хикс ранее работала специалистом по связям с общественностью, она, в частности, сотрудничала с Иванкой Трамп и служила в компании Trump Organization, основанной Д.Трампом.

Она стала одной из первых, кто присоединился к президентской кампании Д.Трампа в 2015 году. Некоторые СМИ называют ее одним из самых доверенных сотрудников Д.Трампа.

В свою очередь телеканал "Фокс Ньюс" отметил, что опыта работы в политической сфере у Х.Хикс ранее не было.

31 июля финансист Энтони Скарамуччи покинул пост директора по коммуникациям Белого дома, проработав на этой должности всего 10 дней.