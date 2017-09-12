Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 22° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 21° 31°

Бизнес и законодательство 12.09.2017 17:25

Азербайджанские компании подписали 13 соглашений о поставках продовольствия в Россию

Азербайджанские компании в рамках международной продовольственной выставки «Worldfood Moscow» подписали 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«Компания по производству фундука «Ханел» подписала два соглашения по экспорту на российский рынок 120 т продукции», - сказано в сообщении.

Участвующие в «Worldfood Moscow» российские компании и посетители выставки выразили интерес не только к плодоовощной продукции Азербайджана, но и к азербайджанским кондитерским изделиям.

В частности, в рамках выставки крупные договора в этой сфере подписала компания «Ширин». Одно из соглашений, достигнутое с российской компанией «Мир сладости», предусматривает экспорт на российский рынок 200 т кондитерских изделий. "Компания "Ширин» также договорилась о поставках на Дальний Восток, Тюменскую, Иркутскую, Тамбовскую, Нижегородскую области и в Уральский регион России по 30 т указанной продукции", - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Роухани пригласил Алиева принять участие в трехсторонней встрече с Путиным в Тегеране Духовные лидеры Азербайджана и России заинтересованы в создании с участием Армении религиозного аналога Минской группы ОБСЕ Главы Генштабов Азербайджана и России обсудили перспективы военного сотрудничества Алиев уверен в дальнейшем развитии сотрудничества Баку и Москвы в ВТС Президент Алиев утвердил азербайджано-российский протокол о первичном обмене информацией по товарам и транспорту между таможенными органами Счетные палаты Азербайджана и РФ примут программу сотрудничества на 2018-2021 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]