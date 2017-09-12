Азербайджанские компании подписали 13 соглашений о поставках продовольствия в Россию

Азербайджанские компании в рамках международной продовольственной выставки «Worldfood Moscow» подписали 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции, сообщает пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

«Компания по производству фундука «Ханел» подписала два соглашения по экспорту на российский рынок 120 т продукции», - сказано в сообщении.

Участвующие в «Worldfood Moscow» российские компании и посетители выставки выразили интерес не только к плодоовощной продукции Азербайджана, но и к азербайджанским кондитерским изделиям.

В частности, в рамках выставки крупные договора в этой сфере подписала компания «Ширин». Одно из соглашений, достигнутое с российской компанией «Мир сладости», предусматривает экспорт на российский рынок 200 т кондитерских изделий. "Компания "Ширин» также договорилась о поставках на Дальний Восток, Тюменскую, Иркутскую, Тамбовскую, Нижегородскую области и в Уральский регион России по 30 т указанной продукции", - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев