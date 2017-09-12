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Внешняя политика 12.09.2017 18:11

Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Турции

Президент Ильхам Алиев отозвал Хазара Ибрагима с должности главы представительства Азербайджана при НАТО.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Кроме этого, И.Алиев во вторник подписал распоряжение об отзыве Фаига Багирова с должности посла Азербайджана в Турции и Македонии.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]