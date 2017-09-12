Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Турции

Президент Ильхам Алиев отозвал Хазара Ибрагима с должности главы представительства Азербайджана при НАТО.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Кроме этого, И.Алиев во вторник подписал распоряжение об отзыве Фаига Багирова с должности посла Азербайджана в Турции и Македонии.

А.Азизов