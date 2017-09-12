Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Турции

Президент Ильхам Алиев отозвал Хазара Ибрагима с должности главы представительства Азербайджана при НАТО.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Кроме этого, И.Алиев во вторник подписал распоряжение об отзыве Фаига Багирова с должности посла Азербайджана в Турции и Македонии.
А.Азизов
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