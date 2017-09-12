MBNP предлагает продлить до 14 дней срок предоставления банками сведений об экспортной выручке, поступающей на счета

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана предложила продлить срок предоставления банками сведений о средствах, поступающих на счета при экспорте товаров, с 3 до 14 дней, сообщает Ассоциация банков Азербайджана (АБА)
"11 сентября состоялась встреча между представителями MBNP и банков. На ней обсуждалась ситуация с передачей в Палату данных о средствах, поступающих на счета в банки от экспорта товаров", - отмечается в сообщении.
В настоящее время по законодательству, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в течение 180 дней должны предоставлять банкам сведения о стоимости экспортируемых товаров. В свою очередь, банки данные сведения должны предоставлять в MBNP в течение трех дней.
"Представители банков на встрече сообщили, что данные от ГТК поступают с некоторой задержкой. Кроме этого, у банков не бывает номеров таможенных деклараций. Поэтому в установленные законом сроки эти данные банки не могут передавать в Палату. На основании этого, MBNP предлагает продлить до 2 недель срок предоставления таких сведений в Палату", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
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