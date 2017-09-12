Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 21° 30° 15 Сен 21° 30° 16 Сен 21° 31°

Бизнес и законодательство 12.09.2017 18:38

MBNP предлагает продлить до 14 дней срок предоставления банками сведений об экспортной выручке, поступающей на счета

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана предложила продлить срок предоставления банками сведений о средствах, поступающих на счета при экспорте товаров, с 3 до 14 дней, сообщает Ассоциация банков Азербайджана (АБА)

"11 сентября состоялась встреча между представителями MBNP и банков. На ней обсуждалась ситуация с передачей в Палату данных о средствах, поступающих на счета в банки от экспорта товаров", - отмечается в сообщении.

В настоящее время по законодательству, Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в течение 180 дней должны предоставлять банкам сведения о стоимости экспортируемых товаров. В свою очередь, банки данные сведения должны предоставлять в MBNP в течение трех дней.

"Представители банков на встрече сообщили, что данные от ГТК поступают с некоторой задержкой. Кроме этого, у банков не бывает номеров таможенных деклараций. Поэтому в установленные законом сроки эти данные банки не могут передавать в Палату. На основании этого, MBNP предлагает продлить до 2 недель срок предоставления таких сведений в Палату", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ЭКСПОРТ, ОБСУЖДЕНИЯ


Похожие новости


Меркель выступает за сохранение Греции в еврозоне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]