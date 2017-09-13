Премьер Франции заявил, что прислушивается к мнению протестующих против трудовой реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что проявляет уважение и прислушивается к мнению тех, кто выступает против трудовой реформы.
"Я уважаю тех, кто выражает недовольство, и я прислушиваюсь к ним", - сказал французский премьер в среду в эфире телеканала "Франс 2".
Он добавил, что некоторые вопросы, касающиеся реформы, действительно требуют обсуждения. По его словам, эти вопросы будут представлены и проработаны на совете министров 22 сентября.
Между тем, Э.Филипп отметил, что французы со своей стороны должны уважать решения парламентского большинства, которое поддержало этот законопроект.
Накануне во многих французских городах прошли акции протестов против реформы трудового законодательства, предложенной президентом страны Эмманюэлем Макроном.
Самая крупномасштабная акция состоялась в Париже, где на улицы вышли десятки тысяч человек. В частности, из-за протестов был затруднен доступ посетителей в Эйфелеву башню. Сотрудники полиции были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов.
Положения реформы трудового законодательства Франции детально охватывают такие вопросы, как разработка компаниями планов по сокращению рабочих мест, уменьшение размера компенсаций работникам за незаконное увольнение, а также другие отношения между субъектами национального трудового права.
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