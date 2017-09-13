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СНГ 13.09.2017 15:01

Путин и Атамбаев обсудят в четверг в Сочи региональную безопасность и интеграционное взаимодействие - Кремль

Российский лидер Владимир Путин в четверг в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне с.г. Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]