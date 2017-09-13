Путин и Атамбаев обсудят в четверг в Сочи региональную безопасность и интеграционное взаимодействие - Кремль

Российский лидер Владимир Путин в четверг в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне с.г. Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - говорится в сообщении.